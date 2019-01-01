استفتاء | من أفضل لاعب في الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا؟

من كان الأفضل هذا الأسبوع؟ صوّت للاعبك المفضل

انتهت الجولة السادسة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا ومعها الدور كاملًا، في انتظار مؤجل النصر أمام ذوب آهن اصفهان يوم الأربعاء المقبل، والذي سيختم رسميًا مباريات دور المجموعات، رغم أنه لن يحسم شيئًا في هوية المتأهلين لأدوار خروج المغلوب، والتي باتت معروفة.

هذه الجولة عرفت تألق أكثر من لاعب من الأندية العربية، وعلى رأسهم رودريجو تاباتا الذي سجل هدفًا ومرر كرة حاسمة في مباراة الريان أمام لوكوموتيف طشقند.

اللاعب الثاني هو لاعب الزوراء علاء عباس الذي سجل هدفين في مباراة فوز فريقه على الوصل الإماراتي بخمسة أهداف لهدف.

أما الاسم الثالث هو هدّاف الهلال بافيتيمبي جوميز الذي سجل هدفين وخلق فرصتين على مرمى الخصم، ليكون من بين أفضل لاعبي الجولة.

فمن كان الأفضل بين هؤلاء الثلاثة في رأيك؟