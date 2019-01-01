تقارير: عقد جديد وراء استغناء الأهلي عن مؤمن زكريا

مفاجأة وراء استغناء الأهلي عن مؤمن زكريا صانع ألعاب الفريق الأحمر.

انتشرت أنباء خلال الساعات الماضية، تشير إلى أن النادي الأهلي قام بفسخ عقد مؤمن زكريا صانع ألعاب الفريق، ومنحه الاستغناء الخاص به، بعد إصابته بمرض يحتاج لوقت طويل من أجل التعافي منه.

الأهلي قام برفع اسم مؤمن زكريا من قائمة الفريق الموسم الحالي، بعد تعرضه لمرض يحتاج للعلاج فترة طويلة خارج البلاد، ثم يعود إلى التدريبات بشكل طبيعي.

وأشارت تقارير صحفية إلى أنه بالرغم من حصول مؤمن زكريا على الاستغناء الخاص به، إلا وأنه وقع على عقد جديد مع الفريق الأحمر، بتاريخ لاحق.

العقد الجديد الذي وقع عليه مؤمن زكريا، قد يكون بدايته يناير أو أغسطس المقبلين، وذلك بناءً على استجابته للعلاج.

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وقام الأهلي بدفع كل المستحقات المتأخرة للاعب مؤمن زكريا، بالإضافة إلى 700 ألف جنيه، قيمة تعدي عقده، كما تم صرف 25 ألف دولار كدفعة أولى من قيمة علاجه في ألمانيا.

تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية السعودية، أعلن تكفله بكافة علاج مؤمن زكريا في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة لصرف الأهلي قيمة مقدم عقده الموسم الحالي، مثله مثل باقي اللاعبين بالفريق الأحمر.

ويجري مؤمن زكريا الآن جلسات علاجية في الولايات المتحدة الأمريكية، قبل العودة إلى تدريبات الأهلي، تمهيدًا للمشاركة في المباريات الرسمية.