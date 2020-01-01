استعدادًا للقاء الشباب - تدريبات الهلال تشهد ظهور وجه جديد

الهلال يستعد لمواجهة الشباب بالدوري.

شهدت تدريبات فريق نادي الهلال، مشاركة مد الله العليان، للمرة الأولى، بعد الانتقال من صفوف التعاون، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

الهلال يستعد لمواجهة الشباب مساء يوم السبت المقبل، بالجولة 15 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وشارك العليان في تدريبات الهلال، بعد اكتمال إجراءات انتقاله إلى صفوف الزعيم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، قادمًا من صفوف التعاون.

وركز الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق الهلال، على الجوانب الفنية، بعد عودة اللاعبين من راحة 24 ساعة، حصلوا عليها بعد مباراة الفيصلي.

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وتعادل الهلال مع الفيصلي بهدفين لمثلهما، في المباراة المؤجلة من الجولة 12، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وشارك الكوري الجنوبي جانج هيون سو، مدافع الهلال، في جزء من التدريبات، ضمن برنامجه التأهيلي، للعودة إلى المباريات.

الجهاز الفني للهلال قرر إغلاق تدريباته لملاقاة الشباب، حيث تم اختتام التدريبات بمناورة تكتيكية.