استعدادًا لكأس أفريقيا | فيديو - تونس تسقط وصيف بطل العالم كرواتيا بثنائية

نسور قرطاج قدموا مباراة رائعة على أرض الكروات

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حقق المنتخب التونسي الفوز أمام نظيره الكرواتي بثنائية مقابل هدف وحيد، في اللقاء الودي الذي جمع بينهما على أرض الأخير.

وصيف بطل العالم أخذ المبادرة الهجومية وكاد أن يتقدم في الدقيقة الرابعة من تسديدة بأقدام ميلان بادلي من على حدود منطقة الجزاء إلا أنها مرت بجوار القائم بقليل.

ورد نسور قرطاج سريعًا بعرضية من وجدي كشريدة إلى داخل المنطقة، تبعها يوسف المساكني برأسية، لكنها علت العارضة بقليل.

وفي الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول، أحرز أنيس البدري هدف التقدم لتونس بعد انطلاقة لوهبي الخزري من الجهة اليسرى ثم مررها إلى المساكني على حدود المنطقة، ليمررها بدوره إلى البدري، الذي أسكنها الشباك.

هدف ⚽️ أنيس بدري يضع نسور قرطاج في المقدمة!



🇹🇳 1 - 0 🇭🇷#CROTUN #FriendlyMatch pic.twitter.com/83T3n3enRz — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) June 11, 2019

كشريدة كان قريبًا من تعزيز تقدم نسور قرطاج بهدف ثان في الدقيقة 35 بعدما توغل إلى داخل منطقة الجزاء، وقبل التسديد تدخل المدافع الكرواتي ديان لوفرين، ليبعدها من أمامه.

وقبل نهاية الشوط الأول، أهدر الخزري فرصة هدف محقق لنسور قرطاج، بدأت الهجمة من انطلاقة لكشريدة ثم مرر الكرة إلى المساكني ومنه إلى الخزري داخل المنطقة، لكن الأخير سددها بجوار القائم.

مع بداية الشوط الثاني، أدرك الكروات التعادل بعد مرور ثلاث دقائق فقط، بعدما راوغ برونو بيتكوفيتش الدفاع التونسي وسدد الكرة بشكل رائع على يمين المعز حسن؛ حارس مرمى تونس.

وتألق حارس أصحاب الأرض في الدقيقة 59 من عمر المباراة، وتصدى لتسديدة قوية بأقدام يوسف المساكني، حارمًا إياه من التقدم من جديد.

وفي الدقيقة 69، أعاد نعيم السليتي التقدم لصالح نسور قرطاج من ضربة جزاء، احتسبها الحكم إثر لمسة يد، لتنتهي المباراة بفوز الضيوف رغم محاولات لاعبي وصيف بطل العالم لإدراك التعادل.

يذكر أنه من المنتظر أن تعود بعثة تونس إلى أرضها لملاقاة بوروندي في 17 من الشهر الجاري، في آخر اللقاءات الودية قبل كأس أمم أفريقيا مصر 2019.

ويستهل نسور قرطاج مشوارهم في كان 2019 بمواجهة أنجولا يوم 24 من الشهر الجاري ثم مالي في يوم 28 ثم موريتانيا في الثاني من يوليو المقبل.