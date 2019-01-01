استعدادًا لكأس أفريقيا تحت 23 عامًا - مصر تهزم جنوب أفريقيا

أولمبي الفراعنة ينافس في البطولة القارية ضمن المجموعة الأولى

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حقق المنتخب المصري الأولمبي الفوز أمام نظيره الجنوب أفريقي بهدف وحيد، على استاد القاهرة الدولي، في آخر اللقاءات الودية استعدادًا لمشاركة الفراعنة في كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا.

شوقي غريب؛ المدير الفني لأولمبي الفراعنة، اعتمد على تشكيل مكون من: محمد صبحي، أسامة جلال، محمد عبد السلام، محمد صادق، أحمد أبو الفتوح، أكرم توفيق، عمار حمدي، عبد الرحمن مجدي، رمضان صبحي، مصطفى محمد وصلاح محسن.

في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول، تصدى الحارس صبحي لتسديدة صاروخية من وسط الملعب بأقدام ثابو سيلي، أمسكها الحارس على مرتين.

وفي ظل سيطرة البافانا بافانا على مجريات اللقاء، واعتماد مصر على الدفاع، تحصل رمضان صحبي على ضربة جزاء في الدقيقة 29، نجح منها في تسجيل هدف المباراة الأول.

وتحصل منتخب جنوب أفريقيا على ضربة جزاء في الدقيقة 56، إثر لمس محمد عبد السلام للكرة بيده داخل المنطقة، نفذها لوثر سينج، لكنها اصطدمت في القائم.

يذكر أن مصر الأولمبي يشارك في البطولة القارية ضمن الجولة الأولى التي تضم كل من غانا ومالي والكاميرون.