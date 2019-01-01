استعدادًا لكأس أفريقيا - الجزائر تبدأ معسكرها بتعادل إيجابي أمام بوروندي وديًا

بونجاح من أحرز هدف محاربي الصحراء الوحيد

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حسم التعادل مواجهة المنتخب الجزائري في أولى مبارياته الودية في المعسكر الختامي، استعدادًا لكأس أمم أفريقيا مصر 2019، أمام منتخب بوروندي بهدف لكل منهما، في العاصمة القطرية "الدوحة".

في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول، قاد يوسف البلايلي هجمة بمهارة فردية رائعة، حيث مر من ثنائي بوروندي ثم مرر الكرة إلى بغداد بونجاح، الذي سددها مباشرةً في اتجاه المرمى، لكنها خارج الشباك.

وتألق رايس مبولحي؛ حارس مرمى محاربي الصحراء، في الدقيقة 36 وأنقذ مرماه من فرصة خطيرة لبوروندي.

منتخب الجزائر واصل سيطرته في شوط اللقاء الثاني، ومع بدايته سنحت فرصة خطيرة عن طريق ياسين براهيمي إلا أنه أضاع انفراد صريح.

وفي الدقيقة 66، جاء هدف التقدم لمحاربي الصحراء عن طريق المتألق بغداد بونجاح، لكن سريعًا ما أدرك لاعبو بورندي التعادل بعدها بست دقائق فقط.

يذكر أنه من المنتظر أن يخوض محاربو الصحراء ودية أخرى في 16 من الشهر الجاري أمام مالي، قبل شد الرحال إلى مصر.

ويستهل المنتخب الجزائري مشواره في كان 2019 بملاقاة كينيا في يوم 23 من يونيو الجاري ثم السنغال في يوم 27 ثم تنزانيا في الأول من يوليو المقبل.