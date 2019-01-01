استعدادًا لاستئناف الدوري - الزمالك يقيم معسكرًا في هولندا

الزمالك يستعد لاستئناف الدوري

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

تدرس إدارة نادي الزمالك حاليًا، مكان معسكر الفريق الأبيض، وذلك خلال فترة التوقف الحالية، بسبب كأس أمم إفريقيا 2019، استعدادًا لاستئناف مسابقتي الدوري والكأس.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن إدارة الزمالك تدرس انتظام الفريق الأبيض في معسكر بهولندا، بداية من أول يوليو المقبل، حتى 11 من نفس الشهر.

الجهاز الإداري لنادي الزمالك، بدأ في إنهاء إجراءات سفر اللاعبين إلى هولندا، للانضمام لمعسكر مغلق خارجي، استعدادًا لاستكمال المسابقة.

جمال بلماضي يملك توليفة سحرية في كان 2019 💪

فهل تكون كافية لتتويجه باللقب الثاني في تاريخه؟ 🏆#YallaGoal #يلاجول pic.twitter.com/62OvQA6fDB — جول مصر (@goaleg) June 16, 2019

وسيخوض الزمالك مع مدربه خالد جلال، مباريات ودية مع بعض الفرق الهولندية، وذلك خلال المسكر لتجهيز اللاعبين.

وكان الزمالك قد خاض معسكرًا أخيرًا في ألمانيا، قبل انطلاق الموسم الحالي 2018/2019.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري الممتاز، خلف الأهلي المتصدر وبيراميدز صاحب المركز الثاني.