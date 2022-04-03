استعاد ذاكرة التهديف وفي ظل مبابي .. أرقام ميسي ضد لوريان!

استعاد الأرجنتيني ليونيل ميسي ذاكرة التهديف مع نادي باريس سان جيرمان، وذلك بعدما تمكن من التسجيل خلال مواجهة لوريان التي أقيمت على ملعب "حديقة الأمراء" ضمن منافسات الجولة 30 من بطولة الدوري الفرنسي.

ميسي سجل هدفه الثالث مع باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي هذا الموسم، وهو الهدف الأول له منذ السادس من فبراير الماضي، أي ما يقارب الشهرين.

لكن ورغم الهدف، فإن أرقام الأرجنتيني في المباراة لم تكن على قدر التطلعات، حيث لم يقدم الأداء المنتظر منه رغم فوز باريس سان جيرمان بنتيجة 5-1.

وشارك كيليان مبابي في كافة أهداف باريس سان جيرمان في المباراة، بعد أن سجل هدفين وقدم ثلاث تمريرات حاسمة.

ماذا قدم ميسي أمام لوريان؟

بدأ ميسي مباراة لوريان أساسيًا، وشارك في كافة دقائقها كما جرت العادة.

ميسي لمس الكرة 69 مرة خلال المباراة، وسدد الكرة أربع مرات، منها واحدة على المرمى وجاءت هدفًا، فيما سدد كرتين بعيدتين عن إطار المرمى، وتسديدة تصدى لها دفاع لوريان.

وقدم ميسي تمريرة مفتاحية واحدة في المباراة، وفي المجمل مرر الكرة 55 مرة منها 46 تمريرة صحيحة بنسبة 84%.

وعلى مستوى المراوغات، فقد تمكن ميسي من إتمام ثلاث مراوغات من أصل أربع محاولات.

الأرجنتيني خسر الاستحواذ 13 مرة خلال المباراة، لكنه تمكن من الفوز في أربعة صراعات أرضية من أصل خمس محاولات.

أرقام من مباراة باريس ولوريان

الرقم الأبرز في المباراة كان تسجيل الثلاثي الهجومي لنادي باريس سان جيرمان للمرة الأولى سويًا هذا الموسم.

وسجل كيليان مبابي هدفين في مواجهة لوريان، فيما سجل نيمار هدفين، وميسي هدفًا.

3 - Kylian Mbappé, Neymar and Lionel Messi all scored in the same match for Paris for the very first time in all competitions. Finally. #PSGFCL pic.twitter.com/6Pxb7G5bh3 — OptaJean (@OptaJean) April 3, 2022

وتعد هذه المرة الأولى التي يسجل فيها الثلاثي سويًا في جميع المسابقات منذ بداية الموسم.

اقرأ أيضًا ..

الأولويات واللامبالاة .. بيل يستحق الهجوم الجماهيري في ريال مدريد

جول إنسايدر | فالفيردي .. مدرب برشلونة الذي طارده الفشل فأصبح فنانًا حالمًا!

المبالغة في الطموح .. لاعب الأخضر السابق يُفسر ثمانية ألمانيا في 2002