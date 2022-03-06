استشار راموس .. كواليس مفاوضات نيمار مع ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية عن رغبة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا بالانتقال إلى ريال مدريد في صيف 2019 بعد عامين من مغادرته نادي برشلونة.

نيمار ارتبط بالانتقال إلى ريال مدريد ثلاث مرات لكن الفشل سيطر على نهايتها في كل مرة.

وتعود أول مرة ارتبط فيها البرازيلي بريال مدريد عندما كان مجرد فتى ذو 13 عامًا، أراد النادي الملكي التعاقد مع اللاعب وعرض عليه عقدًا طويل الأجل بعد الاختبار، لكن انتهى به الحال في النهاية بنادي سانتوس البرازيلي، والذي منح عائلته شقة بجوار ملعب التدريب.

أما الثانية فكان قبل الانتقال إلى برشلونة مباشرةً في عام 2013، وذهب اللاعب بالفعل لإجراء الفحص الطبي بمدريد لكن ريال مدريد لم يقبل شروط اللاعب لينتهي به الأمر بالتوقيع مع برشلونة.

ما هي المرة الثالثة؟

نيمار خرج منذ فترة قصيرة واعترف أنه حاول فعل كل شيء للعودة إلى برشلونة في صيف 2019، لتكشف صحيفة "ماركا" الإسبانية عن رغبته الأولى في ذلك الصيف وهو الانتقال إلى ريال مدريد.

وأضافت الصحيفة أن المهاجم أراد الرحيل عن باريس سان جيرمان بأي ثمن لذلك تحدث مع ثلاثة لاعبين من فريق مدريد راموس، وكاسيميرو ومودريتش وبدأ يسأل عن كل شيء غرف الملابس والتعامل مع الجماهير لكن في النهاية فلورنتينو بيريز لم يتمم الانتقال.

تدخل بعد ذلك جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة السابق وقدم عرضًا للحصول على اللاعب لكن الأمر لم يحدث في النهاية.

الجدير بالذكر أن نيمار رحل عن برشلونة بعد أن دفع باريس سان جيرمان قيمة شرطه الجزائي 222 مليون يورو، ليصبح أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.

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