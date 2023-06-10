"استراتيجية الألفاظ النابية".. هكذا يمكن إيقاف إرلينج هالاند

هاجر الحجار
Rüdiger HaalandGetty Images
مانشستر سيتي vs إنتر ميلانمانشستر سيتيإنتر ميلاندوري أبطال أوروباريال مدريد

ما هي الطريقة الوحيدة لإيقاف هالاند؟

تحدث مدافع مانشستر يونايتد السابق، ريو فرديناند، عن الأداء المتميز للاعب ريال مدريد، أنطونيو روديجر، أمام مانشستر سيتي.

ونجح مانشستر سيتي في الفوز على ريال مدريد، بنتيجة 5-1، مجموع المباراتين، بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

قال فرديناند خلال مؤتمر صحفي لمنتخب ألمانيا:" قدم المدافع الألماني عملًا رائعًا، أمام محاولات هالاند المستمرة، لقد أحببت لعبه طوال مباراة".

وأضاف:" لقد كان أفضل دفاع رأيته في حياتي، ضد هالاند الذي لا يتوقف عن المحاولات".

ورد روديجر:" لقد استخدمت بعض الألفاظ النابية، يمكننا قول أشياء ما خلال المباراة".

الجدير بالذكر أن، يستعد مانشستر سيتي لمواجهة إنتر، مساء اليوم بنهائي دوري أبطال أوروبا.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

866859 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 32%كريم بنزيما
  • 35%إرلينج هالاند
  • 4%هاري كين
  • 11%روبرت ليفاندوفسكي
  • 12%كيليان مبابي
  • 6%فيكتور أوسيمين
866859 الأصوات

اختيارات المحررين