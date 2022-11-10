"استدعاء مارتينيلي عار على تيتي.. لا أحد يعرفه في البرازيل!"

عدم رضا عن استدعاء نجم آرسنال على حساب لاعبين آخرين

يبدو أن استدعاء لاعب آرسنال جابرييل مارتينيلي لقائمة منتخب البرازيل المشاركة في كأس العالم لا يلقى رواجًا كبيرًا بين لاعبي كرة القدم في البرازيل، وآخرهم لاعب الوسط السابق نيتو.

قال نيتو في تصريحات عبر برنامج "أوس دونوس دا بولا": "هذا عار.. إنها مزحة، أمر مخجل بحق، لا أتحدث هنا عن استدعاء داني ألفيش، بل عن قصة مارتينيلي صاحب الـ 33 هدفًا في مشواره ككل.. هذا عار وعدم احترام لكرة القدم".

وأضاف منتقدًا تيتي: "قيامك بهذا الأمر يعني أنك لا تستحق المكان الذي تجلس فيه، استدعاء مارتينيلي وعدم استدعاء جابيجول أكبر عار في كل الاستدعاءات إلى الآن".

وأردف: "لا أحد يعرف من هو مارتينيلي ذلك.. عرفنا فقط أنه سجل 5 أهداف في الموسم، أي شخص يذهب إلى مول تجاري ويراه لن يعرف، من أجله تستبعد صاحب هدف لقب ليبرتادوريس صاحب 29 هدفًا في الموسم!".

وعاد ليؤكد: "ماذا فعل مارتينيلي في كرة القدم الأوروبية؟ آرسنال ليسوا حتى في دوري أبطال أوروبا، إنها مصيبة!".

ولم يتوقف عند مارتينيلي بل تطرق إلى استدعاء جابرييل جيسوس أيضًا: "كم عدد الأهداف التي سجلها مؤخرًا.. أوه.. لا شيء!.. في تصفيات كأس العالم؟ صفر.. في كأس العالم ذاته؟ صفر.. آخر 8 مباريات لم يسجل أيضًا!".