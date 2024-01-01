استدعاء النجم المصاب واستبعاد هداف الدوري .. مفاجآت مدوية في قائمة اليابان لكأس آسيا

اليابان تُعد منافسة السعودية الأولى والأخطر على اللقب

أعلن هاجيمي مورياسو المدير الفني لمنتخب اليابان قائمة المنتخب الذي سيُشارك في كأس آسيا 2023، والتي ستنطلق في قطر بعد نحو 10 أيام.

مورياسو فاجأ الجميع بمفاجآت مدوية في قائمة الـ26 لاعبًا أبرزها استدعاء كارو ميتموما جناح برايتون الذي تعرض لإصابة خلال مواجهة كريستال بالاس في 21 ديسمبر الماضي وأعلن ناديه آنذاك غيابه لـ6 أسابيع.

المفاجآت طالت قائمة المستبعدين كذلك، حيث تخلى المدرب عن دايتشي كامادا نجم لاتسيو وبويا أوساكا هداف الدوري الياباني للموسم الماضي مع فيسيل كوبي، ولم يستدع كذلك نجم سلتيك، كويوجو فوروهاتشي.

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اليابان وقعت في المجموعة الرابعة بجانب منتخبات العراق وفيتنام وإندونيسيا.

كأس آسيا ستنطلق في الـ12 من يناير الجاري ويُعد المنتخب الياباني أحد أكبر المرشحين للفوز باللقب بجانب السعودية وأستراليا.