استجابت للضغوطات .. تحركات جدية من قنوات SSC لتفادي هجوم جديد من وليد الفراج

الإعلامي المخضرم كان قد شن هجومًا لاذعًا على القنوات السعودية

استجابت قنوات SSC السعودية للضغوطات الجماهيرية والإعلامية وبدأت التحرك جديًا لنقل مباراة السعودية أمام طاجيكستان يوم غدٍ الثلاثاء في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027.

الأخضر كان قد هزم طاجيكستان بهدف سالم الدوسري الخميس الماضي في ملعب الأول بارك بالرياض، وقد شاهد السعوديون اللقاء عبر قنوات الكأس القطرية وهو ما فجر غضب الإعلامي المخضرم وليد الفراج.

الفراج هاجم القنوات الرياضية لعدم امتلاك حقوق مباريات الفرق والمنتخبات السعودية في البطولات الخارجية، وقد سانده عدد كبير من الإعلاميين والجماهير.

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صحيفة الرياضية أوضحت أن إدارة قنوات SSC تتفاوض حاليًا مع اتحاد كرة القدم الطاجيكي لنقل مباراة غدٍ الثلاثاء مباشَرةً على إحدى قنواتها، وذلك لتفادي هجوم إعلامي وجماهيري جديد بقيادة الفراج.

يُشار إلى أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يمنح حقوق بث كل مباراة من مباريات تصفيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 للمنتخب صاحب الأرض.