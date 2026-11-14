استجابة لمطالب الجمهور .. بوروسيا دورتموند يعلن إنهاء الشراكة مع شركة سلاح

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أكّد نادي بوروسيا دورتموند أنه لن يجدّد اتفاقية الرعاية المثيرة للجدل مع شركة الأسلحة الألمانية راينميتال عند انتهاء العقد في يونيو 2027. وقد واجهت هذه الشراكة التجارية معارضة شديدة من جماهير نادي الدوري الألماني منذ توقيعها لأول مرة في 2024.

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تصويت الأعضاء يدفع نحو إنهاء الشراكة التجارية

أعلن رئيس بوروسيا دورتموند كارستن كرامر القرار يوم الجمعة، ما يعني أن الشراكة الممتدة لثلاثة أعوام ستنتهي كما هو مقرر في 30 يونيو 2027. وقد أدى التحالف مع شركة الدفاع إلى انقسام قاعدة الجماهير بدرجات متفاوتة، بل دفع بعض المشجعين إلى التخلي عن دعمهم للنادي بالكامل. وكان أعضاء النادي قد صوّتوا رسمياً على مقترح في الجمعية العمومية السنوية لعام 2024 يطالب الإدارة بعدم تمديد الاتفاق.

رئيس النادي يحترم رفض الجماهير

بصفتها مُدرجة كـ«شريك بطل» تُعرض لافتاتها بشكل بارز على اللوحات الإعلانية المحيطة بالملعب خلال أيام المباريات، ظلت الشركة محوراً للجدل في ملعب سيغنال إيدونا بارك.

تأسست الشركة في الأصل عام 1889 تحت اسم «Rheinische Metallwaaren- und Maschinenfabrik Actiengesellschaft»، وكانت إحدى أكبر شركات تصنيع الأسلحة في ألمانيا خلال الحربين العالميتين، واستخدمت العمالة القسرية طوال الحرب العالمية الثانية.

وفي مقابلة نُشرت على الموقع الرسمي للنادي يوم الجمعة، أقرّ كرامر بقوة المشاعر بين الأعضاء والمشجعين تجاه هذا التحالف قائلاً: «بطبيعة الحال، أخذنا ذلك في الاعتبار خلال محادثاتنا مع Rheinmetall وتعاملنا معه بجدية. ونحن ندرك بالطبع أن شراكتنا كانت مثيرة للجدل منذ البداية.»

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رحيل الراعي يقلّص مرونة الميزانية

سيترك الانسحاب من هذا الاتفاق المربح فجوة ملحوظة في مصادر الإيرادات التجارية لنادي منطقة وستفاليا بمجرد انتهاء العقد الحالي في نهاية الموسم المقبل. وعند توقيع الاتفاق في البداية عام 2024، أفادت وسائل الإعلام الألمانية بأن قيمة باقة الرعاية كانت تصل إلى 9 ملايين يورو (10 ملايين دولار) سنوياً لعملاق البوندسليغا.

المباريات التالية مونشنجلادباخ الدوري الألماني 09:30 دورتموند

وفي معرض حديثه عن التأثير المالي لإنهاء العلاقة التجارية، أوضح كرامر أن مجلس الإدارة بات عليه الآن تعديل ميزانيته المستقبلية قائلاً: «اعتباراً من صيف 2027، سنخسر الإيرادات الناتجة عن اتفاق الرعاية. هذه حقيقة. وهذا يقلّص هامش المناورة المالية لدينا. سيتعين علينا إعادة ترتيب أولويات الاستثمارات المخطط لها والنظر بعناية في كيفية إيجاد حلول قابلة للتطبيق.»

المرشحون للقب يستعدون لمواجهة جلادباخ

وبينما يسعى قادة مجلس الإدارة إلى إيجاد إيرادات تجارية بديلة قبل عام 2027، قاد المدرب نيكو كوفاتش فريقه إلى انطلاقة قوية على أرض الملعب هذا الموسم. وبرصيد 21 نقطة يحتل الفريق المركز الثاني في البوندسليجا من تسع مباريات، ولا يتخلف عن المتصدر بايرن ميونخ إلا بفارق الأهداف. وبعد فترة التوقف الدولي في نوفمبر، يعود دورتموند إلى منافسات الدوري بمواجهة بوروسيا مونشنغلادباخ خارج أرضه يوم السبت 21 نوفمبر.