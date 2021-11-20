استثناء "مؤجلات" الدوري السعودي من أحد شروط طلب حكام أجانب

تنطلق مساء اليوم مباريات الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، والتي ستؤجل منها مباراة الهلال والاتحاد لانشغال الأول بالاستعداد لمواجهة بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي في نهائي دوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء القادم.

كلاسيكو الدوري السعودي سيُضاف لعدد من المباريات المؤجلة من الدوري السعودي أبرزها ديربي الرياض بين الهلال والنصر، والتي ستُلعب غالبًا خلال فترة توقف الدوري لتواجد المنتخب السعودي في قطر لخوض غمار بطولة كأس العرب 2021.

الأندية السعودية جميعًا تستطيع طلب حكام أجانب لمبارياتها البيتية والخارجية، لكن وفق شروط محددة، وقد أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن الاتحاد السعودي قرر إعفاء أطراف المباريات المؤجلة من أحد تلك الشروط.

ما هو الشرط الذي سيتم إعفاء الأندية منه لطلب الحكام الأجانب؟

الاتحاد السعودي كان قد حدد 3 شروط مهمة لطلب الحكام الأجانب، الأول تحمل التكاليف والبالغة 175 ألف ريال سعودي في حال طلب 4 حكام و219 في حال طلب 5 حكام بإضافة مساعد حكم فيديو.

الشرط الثاني هو إيداع المبلغ كاملًا قبل لعب المباراة، والشرط الثالث هو تقديم الطلب قبل 16 يومًا من موعد المباراة، سواء كانت على ملعب الفريق أو خارجه.

الرياضية أوضحت أن الأندية السبعة أطراف المباريات المؤجلة في الدوري السعودي ستُعفى من شرط تقديم طلب استقدام حكام أجانب قبل المباراة بـ16 يومًا، لكن سيكون عليها الالتزام بالشرطين الآخرين.

ما هي المباريات المؤجلة في الدوري السعودي؟

انشغال الهلال والنصر في مباريات دوري أبطال آسيا أدى لتأجيل عدد من المباريات في الدوري السعودي، أبرزها بالطبع مواجهة الفريقين التي كان من المفترض أن تُلعب في الجولة الثالثة.

المباريات المؤجلة للهلال ستكون أمام الفيحاء خارج ملعبه، وضد النصر والاتحاد على ملعبه، فيما سيلعب النصر أمام الطائي والهلال خارج ملعبه.

يُشار إلى أن المباريات الخمسة المؤجلة من المقرر أن تُلعب خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 18 ديسمبر، ومن المتوقع أن تُعلن لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين عن مواعيدها في الأيام القليلة القادمة.

الجدل يدور حاليًا حول مباراة الهلال والاتحاد، إذ يرفض النادي الجداوي خوض اللقاء في ظل استدعاء لاعبيه سعود عبد الحميد ومهند الشنقيطي لتمثيل منتخب السعودية في كأس العرب.

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