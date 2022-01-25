استثناء من أجل منتخب السعودية .. قرار مفاجئ قبل مواجهة عمان

اتخذت وزارة الرياضة السعودية برئاسة عبد العزيز بن تركي الفيصل، قرارًا سارًا للجماهير، قبل المباراة المهمة أمام عمان، المقرر إقامتها بعد غدٍ الخميس.

الأخضر يقترب من حلم التأهل الثاني على التوالي للمونديال:

الأخضر السعودي يستضيف منتخب عمان، في تمام الساعة الثامنة والربع من مساء 27 من يناير الجاري، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، ضمن الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وبعد أيام، يخوض المنتخب السعودي مباراة الجولة الثامنة، عندما يحل ضيفًا على منتخب اليابان في الأول من فبراير المقبل.

وتحتل السعودية حاليًا المركز الأول في صدارة جدول ترتيب مجموعتها برصيد 16 نقطة، متفوقة بفارق أربع نقاط عن اليابان؛ صاحبة الوصافة.

فوز الأخضر في مواجهتي عمان واليابان، يعني بنسبة كبيرة حجزه لبطاقة التأهل المباشر للمونديال، دون الحاجة لخوض مباراة الملحق.

ما هو قرار وزارة الرياضة المفاجئ؟

في الوقت الذي تعتمد به الملاعب السعودية على نسبة حضور جماهيري 60% في كافة المباريات، في ظل انتشار فيروس كورونا، سيتم التعامل مع مواجهة عمان بطريقة استثنائية.

الوزارة أصدرت بيانًا رسميًا صباح اليوم الثلاثاء، أكدت خلاله رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري في تلك المباراة بشكل استثنائي إلى 100%.

وأوضحت الوزارة أن الحضور سيكون مقتصرًا على الجماهير المحصنين بلقاح كورونا، حسب العمر الأدنى المحدد لأخذ اللقاح وهو خمس سنوات، وفقًا لحالة المشجع في تطبيق "توكلنا".

وناشدت وزارة الرياضة الجماهير بضرورة الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات في كافة الأوقات، مع التحذير من رصد أي مخالفات.

وزارة الرياضة تعلن رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري بشكل استثنائي إلى 100% في مباراة المنتخب السعودي الأول أمام شقيقه العماني يوم الخميس المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى مونديال كأس العالم 2022 pic.twitter.com/ZFOg1vbcBu — وزارة الرياضة (@gsaksa) January 25, 2022

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