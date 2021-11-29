استبعد مصر والسعودية .. ملك التوقعات يتوقع "المربع الذهبي" لكأس العرب

كشف ملك التوقعات، السعودي حسن الصبحان، عن توقعاته للمنتخبات التي ستصل للمربع الذهبي في كأس العرب 2021، وكذلك عن المنتخبين المتأهلين للمباراة النهائية وبطل البطولة.

كأس العرب تنطلق في الـ30 من نوفمبر الجاري في الدوحة وتستمر حتى الـ18 من ديسمبر القادم، وستُلعب للمرة الأولى في تاريخها تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي اختارها بدلًا من كأس القارات لاختبار قدرات الدولة الخليجية على تنظيم كأس العالم في شتاء 2022.

ما هي توقعات "ملك التوقعات" لبطل كأس العرب والمربع الذهبي؟

الصبحان المعروف بين الجمهور السعودي بقدرته على توقع نتائج المباريات المحلية والعالمية نشر صباح اليوم الإثنين تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر تضمنت توقعاته لبطولة كأس العرب 2021 التي ستنطلق بعد أيام قليلة على الملاعب القطرية.

وكشف الصبحان عن توقعه تأهل منتخبات الجزائر وتونس والمغرب وقطر إلى المربع الذهبي في كأس العرب، وقد استبعد عدد من المنتخبات القوية على رأسها مصر والسعودية والإمارات.

وأوضح "ملك التوقعات" أن منتخبي الجزائر وقطر سيتأهلان إلى المباراة النهائية، وأن المنتخب الخليجي سيُتوج باللقب في النهاية على ملعبه ووسط جماهيره.

ما هو تاريخ كأس العرب ومن هي المنتخبات المتوجة بالبطولة؟

انطلقت بطولة كأس العرب عام 1963 بتنظيم من الاتحاد العربي لكرة القدم، ولكنها لم تُلعب سوى 8 مرات لأسباب عديدة أبرزها مرتبط بالوضع السياسي والاقتصادي للدول العربية.

وقد تُوجت العراق باللقب 4 مرات وتحمل الرقم القياسي، فيما فازت السعودية بالكأس مرتين، وحصدتها كل من مصر والمغرب وتونس مرة واحدة.

وأقيمت آخر نسخة من كأس العرب عام 2012 في السعودية وتُوج بها المنتخب المغربي بعد فوزه نظيره الليبي بركلات الجزاء الترجيحية عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

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