استبعد ثلاثي برشلونة واستدعى نجم كومو .. ديلا فوينتي يعلن قائمة إسبانيا

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أعلن المدير الفني لمنتخب إسبانيا لويس دي لا فوينتي قائمة مكونة من 27 لاعبًا لخوض المباراتين الأخيرتين في دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية أمام تشيكيا وإنجلترا. ونال مدافع كومو خاكوبو رامون استدعاءً مفاجئًا، بينما تسببت مشاكل بدنية في غياب ثلاثي أساسي من برشلونة.

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دي لا فوينتي يُعلن قائمة من 27 لاعباً لمواجهتين حاسمتين

أعلن مدرب منتخب إسبانيا لويس دي لا فوينتي عن قائمة المنتخب الوطني المكوّنة من 27 لاعباً استعداداً لآخر مباراتين في مرحلة المجموعات بدوري الأمم الأوروبية. يحلّ المنتخب الإسباني ضيفاً على تشيكيا في براغ يوم الخميس 12 نوفمبر، قبل أن يستضيف إنجلترا على ملعب ميتروبوليتانو يوم الأحد 15 نوفمبر.

وبعد فوزه في مبارياته الأربع جميعها خلال فترة التوقف الدولي السابقة، ضمن حامل لقبي بطولة أوروبا ودوري الأمم الأوروبية مكانه بالفعل في الدور ربع النهائي.

ومع ذلك، لا يزال منتخب دي لا فوينتي يقاتل لحسم صدارة المجموعة الثالثة في المستوى الأول (A3) من أجل الحصول على ميزة الأرض في مباراة الإياب من الدور ربع النهائي في مارس، مع الحفاظ على سلسلته الممتدة لـ43 مباراة دون هزيمة في المباريات الرسمية.

استدعاء مفاجئ لخاكوبو رامون وسط ضربة إصابات في برشلونة

أبرز الأسماء المختارة في قائمة دي لا فوينتي هو مدافع قلب دفاع كومو خاكوبو رامون، الذي ينال أول استدعاء له للمنتخب الأول لتعزيز خط الدفاع إلى جانب باو كوبارسي ودين هاوسن وأيمريك لابورت.

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في المقابل، فتحت الإصابات الباب أمام إجراء تغييرات في القائمة. فقد غاب ثلاثي من أساسيي برشلونة وهم إيريك غارسيا وداني أولمو ورودري، إذ يواصل كل منهم تعافيه.

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وتلقّى خطا الدفاع وحراسة المرمى دعماً بعودة ظهير أيمن توتنهام بيدرو بورو وحارس مرمى برشلونة جوان جارسيا، اللذين تعافيا من المشاكل البدنية التي أبعدتهما عن فترة التوقف السابقة.

التفصيل الكامل للقائمة المكوّنة من 27 لاعباً لمباريات نوفمبر

حراس المرمى: أوناي سيمون، دافيد رايا، جوان جارسيا، ألفارو فايس.

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المدافعون: أيمريك لابورت، باو كوبارسي، مارك بوبيل، دين هاوسن، بيدرو بورو، خاكوبو رامون، مارك كوكوريا، أليكس جريمالدو.

لاعبو الوسط: فابيان رويز، بيدري، ميكيل ميرينو، مارتن زوبيمندي، أليكس باينا، فيرمين لوبيز، بابلو باريوس، مارك روكا.

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المهاجمون: ميكيل أويارزابال، فيران توريس، روبرتو فيرنانديز، لامين يامال، نيكو ويليامز، يريمي بينو، أندر بارينيتشيا.

صدارة المجموعة ومركز التصنيف العالمي على المحك

رغم ضمانه التأهل المبكر إلى الأدوار الإقصائية، يواجه المنتخب الإسباني اختبارين بالغي الأهمية لاختتام مشواره في المجموعة. وبفارق ثلاث نقاط عن إنجلترا في صدارة المجموعة، يسعى المنتخب الإسباني إلى البناء على فوزه السابق بنتيجة 3-2 على إنجلترا في ملعب ويمبلي.

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إضافة إلى ذلك، يبقى الحفاظ على النتائج الإيجابية أمام التشيك والإنجليز أمراً حيوياً للمحافظة على مركز إسبانيا كأفضل منتخب في العالم في تصنيف الفيفا الرسمي.

ويتجمع اللاعبون في معسكرهم التدريبي بمدينة كرة القدم في لاس روساس يوم الاثنين 9 نوفمبر، قبل التوجه إلى براغ.