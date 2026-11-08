استبعاد في توقيت حرج: دفاع عن هيثم حسن في غيابه .. ولكن احذر من "نقطة تحول" سيلتيك!

"هيثم حسن لم يشارك"، عنوان غريب نراه في رحلة الجناح المصري مع سيلتيك، الذي قرر استبعاده من مباراة كيلمارنوك، في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسكتلندي "2026-2027".

الجناح صاحب الـ24 عامًا، لم يشارك في مباراة واحدة لسيلتيك قبل ذلك، وكانت أمام لاسك، في إياب التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، ولكن أن يتم استبعاده تمامًا من القائمة، فذلك لغز أصر العملاق الإسكتلندي على إخفاء سرّه وسط تساؤلات الجماهير، بينما قرر المدرب مارتن أونيل، أن يدفع بكاميلو دوران، على الطرف الأيمن.

هدف وحيد اكتفى معه سيلتيك بنقاط المباراة الثلاث، عن طريق ليام سكيلز، في الدقيقة 26، ليعيد آماله في الابتعاد بالصدارة مجددًا، برصيد 31 نقطة، على حساب كيلمارنوك، متذيل الترتيب، بتسع نقاط.

ضربة حسن مع صافرة البداية

التوجه في هذا المقال، كان حول أبعاد غياب هيثم حسن، الذي يحمل بُعدًا إيجابيًا وآخر سلبيًا، خاصة وأنها المرة الأولى التي لا نشاهده فيها حتى على مقاعد البدلاء، في ظل تفاوت قرارات مارتن أونيل، الذي كان يشركه أساسيًا تارة، وبديلًا أخرى.

صافرة البداية هنا، القصد منها منتخب مصر، فتوقيت استبعاد هيثم حسن غير مناسب، مع قرار الاتحاد المصري لكرة القدم، نحو إقالة المدرب حسام حسن، وتعيين جهاز فني جديد بقيادة علي ماهر، والذي سيعمل على إيجاد تيار جديد له، بالاعتماد على النجوم المحترفين المشاركين باستمرار.

ولذلك، فإن الأزمة هنا تكمن في التوقيت، في ظل عدم الكشف عن سبب استبعاد هيثم حسن المفاجئ، والاكتفاء بإعلان القائمة في غيابه.

"الأزمة ليست في هيثم"

رغم أن رحلة هيثم حسن، الذي يخوض موسمه الأول مع سيلتيك، حملت بعض الانتقادات، بين ثغراته الدفاعية وكراته العرضية التي قد تصيب أو تخيب، إلا أن غياب الجناح المصري قد رافقه حملة من التساؤلات حول سبب هذا الاستبعاد المفاجئ، وما إذا كان القرار خلفه إصابة اللاعب أو مجرد راحة، قبل أن يصرح أونيل علنًا بعد المباراة، بأنه قرر استبعاد حسن بسبب المنافسة على المراكز.

أضف إلى ذلك، أنه مع غياب هيثم حسن، خرجت رسائل لتنصفه، مثل متابع عبر منصة (إكس)، ذكر بأن حسن لا يستحق أي لوم، في الوقت الذي كان كيلمارنوك يلعب كرة قدم جيدة، ويشن خطورة على الجهة اليمنى، بينما ظهر سيلتيك مكشوفًا للغاية، فضلًا عن سوء وسط العملاق الإسكتلندي بشكل يثير السخرية.

وقال متابع آخر إن غياب هيثم حسن، وأربعة لاعبين آخرين من الصفقات الجديدة، لم يتواجدوا حتى على مقاعد البدلاء، لهو أمر مؤسف، فيما ذكر ثالث بأنه كان من الأفضل أن يشارك حسن بدلًا من (كاسبر) هوج، كي تصبح الأمور أفضل.

وظل هيثم حسن محور تساؤلات العديد من الجماهير، خاصة وأن مؤشرات الفريق لم تظهر أفضلية في غيابه، فضلًا عن التعجب من قرارات المدرب باستبعاد الصفقات الجديدة، إلا أن رسائل متابعي سيلتيك حملت معها إنصافًا لهيثم حسن الذي لم يتمكن من تسجيل أي هدف حتى اللحظة.

بديل هيثم حسن .. نقطة أفضلية!

هناك سؤال آخر، "ماذا قدم دوران في غياب هيثم حسن؟"، هناك أوجه تشابه، ولكن أيضًا، هناك أفضلية لكاميلو في نقطة، ربما على هيثم حسن أن يضعها في الحسبان أيضًا، خاصة وأن دوران صنع تمريرة حاسمة إلى سكيلز ليسجل هدف المباراة.

كاميلو دوران قدم 4 تمريرات مفتاحية لزملائه، ولكن بخلاف ذلك، لا خطورة كبيرة على المرمى، حيث تسديدة واحدة بين الخشبات الثلاث، وكرتين عرضيتين نجح في واحدة منها، وفقدان ربع الكرات التي حصل عليها (9 من أصل 36)، فضلًا عن معاناته في المواجهات الثنائية.

ولكن، رغم ذلك، فإن كاميلو دوران كان أكثر نشاطًا في التراجع للدفاع، وذلك من أجل سد الثغرات التي لطالما كانت بمثابة محور انتقاد لهيثم حسن، في الاعتماد على الهجوم وترك مساحات خلفه لمباغتة الخصم.

كلمة أخيرة..

بين جدل عرضياته وعدم إحرازه أي هدف مع سيلتيك، بوصوله إلى 17 مباراة، مكتفيًا بتمريرتين حاسمتين، إلا أن ذلك لم يمنع منصات الجماهير من التغني بسرعاته وخفة حركته، وقدرته على التغلب على الخصوم، ولكن يبقى عدم صنع خطورة حقيقية في لحظات حاسمة، بمثابة تساؤلات عدة تجاه أداء الجناح المصري، حتى جاء قرار المدرب باستبعاده من مواجهة متذيل الدوري الإسكتلندي، في توقيت حرج، فهل تعد لحظة عرضية؟ أم نقطة تحول غير مطمئنة في مسيرة الجناح المصري؟ سنرى ذلك.