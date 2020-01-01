استبعاد نجوم برشلونة وضم المواهب الشابة .. قائمة إسبانيا لمواجهة ألمانيا

مفاجآت كبيرة..

أعلن لويس إنريكي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، عن قائمة فريقه التي ستتواجد في أول توقف دولي منذ فيروس كورونا في مطلع شهر سبتمبر المقبل.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الإسباني مع منتخب ألمانيا في مدينة شتوتجارت يوم 3 سبتمبر، ثم مع منتخب أوكرانيا في ملعب ألفريدو دي ستيفانو، ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية.

كان يفترض أن تقام المباراتان في شهر مارس الماضي، ولكن نتيجة لفيروس كورونا تم تأجيل المباريات لتقام في الشهر المقبل في أول تجمع دولي منذ قرابة السنة.

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وشهدت قائمة الإسبان غياب لجميع لاعبي برشلونة باستثناء الثنائي سيرجيو بوسكيتس والصاعد الواعد أنسو فاتي، مع دخول لعدد من اللاعبين الجدد كباو توريس وأوناي سيمون.

كما اقتحم إريك جارسيا، مدافع مانشستر سيتي، القائمة جنبًا إلى جنب مع الظهير الأيسر لريال مدريد المُعار لإشبيلية، سيرجيو ريجيلون مع استبعاد جوردي ألبا.

وعاد تياجو ألكنتارا إلى القائمة مع ضم ميكيل مورينو للمرة الأولى، أما المفاجأة الكبرى فكانت استبعاد الثلاثي إيسكو وساؤول وداني سيبايوس في مقابل إقحام أوسكار رودريجيز، لاعب ليجانيس في كتيبة إنريكي.

على صعيد الهجوم، بدا واضحًا أن إنريكي يدعم اللاعبين الشباب بضمه آداما تراوري نجم وولفرهامبتون وفيران توريس المنتقل حديثًا إلى سيتي مع داني ألمو المتألق رفقة لايبزيج.

وحافظ الثنائي دافيد دي خيا وكيبا على هيمنتهما بمركز حراسة المرمى على الرغم من تراجعهما بصورة واضحة في الموسم المنقضي.

القائمة كاملة: