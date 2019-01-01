استبعاد محمد إبراهيم وأيمن حفني من قائمة الزمالك لمواجهة جور ماهيا

تعرف على قائمة الزمالك لمباراة الكونفدرالية

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الزمالك، عن قائمة فريقه لمواجهة جور ماهيا الكيني، في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك سيحل ضيفًا على نظيره جور ماهيا يوم الأحد المقبل، بالجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الرابعة، بكأس الكونفدرالية.

وشهدت القائمة خروج محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق، وأيمن حفني أيضًا، بينما تواجد محمود حمدي الونش وحمدي النقاز.

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قائمة الزمالك ضمت 21 لاعبًا وهم:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش، عماد السيد، عمر صلاح.

الدفاع: محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبد الغني، بهاء مجدي، عبد الله جمعة، حازم إمام، حمدي النقاز.

الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، محمد حسن، محمود عبد العزيز، محمود عبد المنعم كهربا، إبراهيم حسن، يوسف إبراهيم أوباما، محمد عنتر.

الهجوم: عمر السعيد، خالد بو طيب، حميد أحداد.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز على جور ماهيا بنتيجة جيدة، من أجل حجز صدارة ترتيب المجموعة الرابعة، والتي تضم أيضًا فريقي نصر حسين داي الجزائري، وبيترو أتليتكو الأنجولي.