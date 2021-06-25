استبعاد مبابي .. قائمة غريبة لفرنسا في أولمبياد طوكيو

المواجهة الأولى ستكون ضد المكسيك

أعلن سيلفان ريبول مدرب منتخب فرنسا تحت 23 سنة، عن قائمة فريقه من أجل خوض أولمبياد طوكيو 2020 بغياب كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

العديد من التكهنات أثيرت حول مصير مبابي، الذي يلعب حاليًا مع الفريق الأول بيورو 2020 من المشاركة في الأولمبياد ليحسم ريبول الموقف تمامًا.

اللاعب لن يتواجد مع الفريق، بعدما أعلنت فرنسا عن قائمتها لخوض منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية، والتي تبدأ في شهر يوليو القادم.

ومن ضمن اللاعبين فوق السن، قرر ريبول استدعاء فلوريان توفان جناح نادي مارسيليا، بالإضافة لأندري بيير جينياك مهاجم تايجرز المكسيكي.

وأما بالنسبة للأسماء البارزة في قائمة فرنسا جاء ويليام ساليبا مدافع آرسنال ومالانج سار لاعب تشيلسي المعار إلى صفوف بورتو.

Les 1️⃣8️⃣ joueurs (et un réserviste) retenus par Sylvain Ripoll pour participer aux Jeux Olympiques de Tokyo, qui se tiendront du 21 juillet au 7 août 2021 🇫🇷



Sous réserve de la validation de la Commission Consultative de Sélections Olympiques du CNOSF pic.twitter.com/avUnPANUSm — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 25, 2021

وفي الوسط جاء أيضًا إدواردو كامافينجا لاعب رين ونانيتامو إيكوني نجم ليل، ولوكاس توسارت لاعب هيرتا برلين الألماني.

والغريب في قائمة الديوك، هو عدم اعتماد مدرب الفريق على العديد من الأسماء البارزة التي لم تتواجد مع فرنسا في اليورو والاكتفاء بتوفان وجينياك.

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جدير بالذكر أن فرنسا تلعب مباراتها الأولى في دور المجموعات يوم 22 يوليو القادم أمام المكسيك، قبل ملاقاة جنوب أفريقيا في 25 ثم اليابان في 28 من نفس الشهر.