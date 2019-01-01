استبعاد ماجد سرور واستدعاء الحمادي وشاهين عبد الرحمن لمعسكر الإمارات

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قرر الجهازان الفني والإداري لمنتخب الإمارات استبعاد لاعب الشارقة "ماجد سرور" من قائمة المنتخب خلال معسكره الحالي المقام في دبي استعدادًا لمواجهة إندونيسيا وتايلند لحساب تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ويأتي هذا القرار بسبب مخالفة اللاعب لتعليمات الجهازين الفني والإداري للمنتخب وعدم التقيد بها.

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وقد أحالته لجنة المنتخبات الوطنية للجنة الانضباط باتحاد كرة القدم الإماراتي للتحقيق معه بعد التأكد من ارتكابه مخالفة تصنف كسوء سلوك داخل معسكر المنتخب.

وأحالت اللجنة كذلك ثنائي المنتخب الأولمبي ونادي شباب الأهلي، عبد العزيز الكعبي ومحمد جمعة "بيليه"، للجنة الانضباط بسبب تخلفهما عن السفر مع بعثة المنتخب إلى سنغافورة حيث يُقيم معسكرًا إعداديًا هناك لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عامًا.

وفي المقابل، استدعى الجهاز الفني للأبيض بقيادة بيتر فان مارفيك مدافع الشارقة شاهين عبد الرحمن ولاعب شباب الأهلي إسماعيل الحمادي لقائمة الأبيض، وقد حضر اللاعبان لمقر المعسكر وشاركا في تدريبات اليوم الإثنين.