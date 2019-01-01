استبعاد لينجارد من قائمة إنجلترا للمرض واللاعب يعود لمانشستر يونايتد

منتخب إنجلترا يعلن استبعاد اللاعب جيسي لينجارد من قائمة الفريق ليعود لمانشستر يونايتد بسبب المرض.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن المدرب جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا عن خروج اللاعب جيسي لينجارد من قائمة الفريق الخاصة بمباراة بلغاريا في تصفيات أمم أوروبا.

جاء هذا عقب أن كان اللاعب قد تعرض لوعكة صحية مساء الأمس تغير بسببها عن تدريبات الفريق استعدادًا لمباراة الجولة الخامسة من تصفيات أمم أوروبا.

⭕️ملعب ويمبلي على أتم الاستعداد لمباراة إنجلترا وبلغاريا الليلة في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 🏟️ pic.twitter.com/m9nsu6w5zg — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 7, 2019

ورأى المدير الفني للفريق أن وجود اللاعب في معسكر منتخب إنجلترا لن يكون له جدوى في ظل استحالة مشاركته في المباراة، وقرر إعادته لفريقه.

وكان اللاعب قد مر بموسم صعب للغاية رفقة مانشستر يونايتد وإنجلترا في العام الأخير، حيث ظهر بعيدًا عن مستواه المعهود.

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ويواجه المنتخب الإنجليزي نظيره البلغاري مساء اليوم في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية ٢٠٢٠.

جدير بالذكر أن الفريق سيواجه كوسوفو أيضًا ويحتل حاليًا المركز الثاني في المجموعة بست نقاط بعدما خاض مواجهتين فقط حتى الآن.