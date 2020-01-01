استبعاد كاسونجو وضم 29 لاعبًا .. الزمالك يعلن قائمته المحلية

تعرف على قائمة الزمالك المحلية.

أعلن نادي الزمالك، عن قائمته المحلية، والتي سيشارك بها في بطولاته المحلية لموسم 2020-2021، حيث شهدت ضم 29 لاعبًا، وذلك بعد انتهاء موسم الفريق الأبيض، بالخروج من كأس مصر.

الزمالك ودع كأس مصر أمس الثلاثاء، بعد الخسارة من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في نصف نهائي كأس مصر، لينهي الفريق موسمه بدون حصول على أي بطولة.

وشهدت قائمة الزمالك، خروج المهاجم الكونغولي كابونجو كاسونجو، ليتم الإعلان عن رحيله عن القلعة البيضاء، لحين تسويقه أو الاستغناء عنه بشكل نهائي.

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كما انضم للقائمة المغربي حميد أحداد بعد انتهاء إعارته للرجاء المغربي، والتونسي حمزة المثلوثي الوافد الجديد للفريق الأبيض، وأحمد فتوح العائد من الإعارة بنادي سموحة.

وضمت كالقائمة الآتي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل، محمود عبد الرحيم "جنش"، محمد عواد.

الدفاع: محمود علاء، محمد عبد الغني، محمود حمدي الونش، محمد عبد السلام، حمزة المثلوثي، حازم إمام، محمد عبد الشافي، عبد الله جمعة، أحمد أبو الفتوح.

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خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، محمود عبد العزيز، محمد حسن، محمد أشرف "روقة"، إمام عاشور، إسلام جابر، أحمد سيد "زيزو"، يوسف إبراهيم "أوباما"، أشرف بنشرقي، محمود عبد الرازق "شيكابالا"، محمد أوناجم، مصطفى فتحي، كريم بامبو".

الهجوم: مصطفى محمد، عمر السعيد، حميد أحداد.

ويستطيع نادي الزمالك استبدال أي اسم من تلك القائمة، أو إضافة اسم جديد، حتى يوم 6 ديسمبر الجاري.