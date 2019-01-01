استبعاد رامسي من قائمة ويلز لتصفيات يورو 2020

فقر اللياقة يبعد اللاعب عن بلاده..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أعلن رايان جيجز المدير الفني لمنتخب ويلز عن استبعاد آرون رامسي لاعب وسط يوفنتوس ونجم آرسنال السابق من قائمة المنتخب.

يأتي ذلك استعداداً لمواجهة أذربيجان في سبتمبر، ضمن منافسات تصفيات يورو 2020، والتي يحتل بها منتخب ويلز المركز الرابع في مجموعته.

ولم يلعب رامسي -28 عاماً- مباراة كاملة منذ إصابته في ابريل مع آرسنال، حيث شارك في مباراة ودية واحدة كبديل مع يوفي ضد تريستينا، والتي لعب بها 20 دقيقة فقط.

وقرر جيجز استدعاء ديلان ليفيت لاعب مانشستر يونايتد -18 عاماً- من منتخب تحت 21 عاماً لتعويض رامسي.

يذكر أن منتخب ويلز كان قد فاز على سلوفاكيا 1-0 في مستهل التصفيات، إلا أنه خسر خارج دياره ضد كرواتيا والمجر في يونيو.