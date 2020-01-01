استبعاد حارس نابولي من مواجهة لاتسيو بسبب صاروخية لوكاكو

تسببت تسديدة روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر في إصابة أليكس ميريت، حارس نابولي في معصمه ليغيب عن مواجهة لاتسيو.

لا يزال أليكس ميريت، حارس مرمى فريق نابولي، يعاني من أثار تسديدة روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان، خلال المباراة التي جمعتهما الإثنين الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ18 من عمر الدوري الإيطالي.

وأطلق لوكاكو، تسديدة صاروخية بسرعة 111 كم/ ساعة، فشل ميريت في إيقافها لتسكن شباكه، معلنة تقدم إنتر بالهدف الثاني، في اللقاء الذي انتهى بفوز الأفاعي بنتيجة 3-1.

وتسببت هذه التسديدة في إصابة ميريت بكدمة قوية في معصمه، ليغيب على إثرها عن مواجهة لاتسيو اليوم السبت، وفقًا لموقع "توتو ميركاتو" الإيطالي.

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ولم يتدرب ميريت، خلال الأيام القليلة الماضية، إذ فضل جينارو جاتوزو، المدير الفني لنابولي إراحته.

ويحتل نابولي، المركز الثامن بالدوري الإيطالي، برصيد 24 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.