استبعاد بيل من قائمة ريال مدريد المشاركة في كأس "أودي"

ماذا يحدث مع جاريث بيل؟

رد مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، الصاع صاعين للاعبه الويلزي جاريث بيل، وذلك باستبعاده من القائمة المسافرة إلى ميونخ للمشاركة في كأس "أودي" الودية، وذلك بعد ساعات من تمرد صاحب الـ30 عامًا على النادي.

وأفادت أغلب التقارير الإسبانية، أن لاعب توتنهام السابق، يرفض خوض التدريبات الجماعية للفريق، منذ تعثر عملية إطلاق سراحه من "سانتياجو بيرنابيو"، ليبدأ مغامرة جديدة مع جيانجسو سونينج الصيني، لعدم الاتفاق مع رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز على السعر النهائي للصفقة.

ولم ينتظر النادي الصيني طويلاً، وعلى الفور، قام بجلب الكرواتي إيفان سانتيني، الذي قضى موسمًا واحدًا مع أندرلخت البلجيكي، كسادس وآخر أسماء الأجانب المسجلة في قائمة النادي، قبل 24 ساعة من غلق الميركاتو في بلاد الشمس.

وقبل قليل، أعلن موقع النادي الرسمي قائمة الـ24 المسافرة على متن الطائرة المتجهة إلى المدينة البافارية، لمواجهة توتنهام في أولى مباريات البطولة الودية، دون وجود اسم بيل في القائمة، ليزداد الغموض حول مستقبله، في ظل عزوف الأندية الراغبة في ضمه، خصوصًا الإنجليزية القادرة على تحمل تكاليف راتبه السنوي الضخم.

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من جهة أخرى، تخلف الحارس البلجيكي تيبو كورتوا عن الرحلة، بداعي إصابته في الكاحل، التي على إثرها سيغيب عن الملاعب لفترة لن تقل عن ستة أسابيع، بالإضافة للثلاثي اللاتيني خاميس رودريغيز، ميليتاو وكاسيميرو، لمشاركتهم في حصة تدريبية واحدة، لكنهم سينتظمون في التدريبات مع عودة اللوس بلانكوس من ألمانيا.