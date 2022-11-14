"استبعاد المولد من المنتخب السعودي مجرد قرار احترازي"

المولد كان ضمن القائمة النهائية أمس وخرج منها اليوم

أكد ياسر المسحل رئيس اتحاد كرة القدم السعودي أن قرار استبعاد فهد المولد من قائمة المنتخب السعودي المشارك في كأس العالم قطر 2022 كان القرار السليم والمناسب للوضع الذي يعيشه اللاعب.

المولد تعرض لصدمة كبيرة اليوم حين تم رسميًا استبعاده من قائمة المنتخب السعودي لكأس العالم قطر 2022 بعد 24 ساعة فقط من اختياره، وقد علل الاتحاد السعودي لكرة القدم ذلك القرار بوجود تطورات جديدة في استئناف لجنة مكافحة المنشطات الدولية في القضية المنظورة أمام محكمة التحكيم الرياضي "كاس" والخاصة بتناول اللاعب للمنشطات.

المسحل رفض الكشف عن تلك التطورات مكتفيًا بالقول لصحيفة الرياضية السعودية أن اتحاد كرة القدم ليس طرفًا في القضية ولا يمكن لأي مسؤول منه الحديث عنها، مضيفًا "اتخذنا القرار المناسب بناءً على توصية المحامي المختص، وقد تواصل محامي الاتحاد مع اللاعب في هذا الشأن وتم إبلاغه بالقرار قبل الإعلان عنه".

من جانب آخر، أكد مصدر مقرب من المولد للصحيفة السعودية أن القرار لا يعني أبدًا صدور قرار ضد اللاعب من المحكمة الدولية الرياضية، وأضاف "لم تشكل لجنة تحكيم بعد للنظر في القضية، وقد تمتد المرافعات إلى فترة طويلة، إلا أن إجراء اتحاد القدم السعودي جاء احترازيًّا. اللاعب سيعود لناديه للانضمام للتدريبات خلال 4 أيام".

يُشار إلى أن اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات كانت قد أوقفت المولد لمدة عام ونصف في مايو الماضي، لكن مركز التحكيم الرياضي قرر في أغسطس الماضي تخفيض العقوبة المفروضة من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، إلا أن لجنة مكافحة المنشطات الدولية تقدمت باستئناف ضد القرار والقضية مازالت منظورة في المحكمة الدولية الرياضية.