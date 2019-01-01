استبعاد الحزم من استراتيجية دعم الأندية بـ20 مليون ريال

صدمة لنادي الحزم في الموسم الحالي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن استبعاد نادي الحزم من استراتيجية دعم الأندية الرياضة التابعة لهيئة الرياضة العامة.

استراتيجية دعم الأندية السعودية تقدم مبلغ مالي كل موسم كدعم، طبقا لبعض الشروط يجب توافرها ويطبقها النادي الذي سيحصل على الدعم.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الجمعة، أن استبعاد الحزم جاء بسبب عدم استيفاء المعايير الإدارية والمالية الخاصة بنظام الحوكمة.

وكان الحزم سيحصل على 20 مليون ريال سعودي، من قبل الهيئة العامة للرياضة السعودية، ولكن تم إيقافها بسبب الأسباب السابقة.

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وأكدت التقارير أن ما تبقى من أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قد استوفت الشروط الخاصة للحصول على الدعم.

وحصل نادي الفتح على التقييم الأعلى بين الأندية بنسبة 4.7 من أصل خمسة نقاط، ويليه الفيصلي بـ3.63 نقطة، ثم الفيحاء بـ3.54 نقطة.