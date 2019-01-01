استبعاد الحبسي من قائمة عمان

المخضرم يغيب عن بلاده..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أعلن المنتخب العماني عن قائمته لخوض منافسات التصفيات المزدوجة، المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

وشهدت القائمة استبعاد أسطورة الكرة العمانية علي الحبسي حارس مرمى الهلال السعودي، وذلك وفقاً لما قرره الهولندي إيروين كومان المدير الفني للمنتخب.

يأتي ذلك نظراً لقلة مشاركات الحبسي البالغ من العمر 38 عاماً مع فريقه السعودي عبر الموسم الماضي، حيث تراجع في الصفوف لصالح عبد الله المعيوف.

على الناحية الأخرى تفيد التقارير سماح إدارة الهلال للحارس العماني بالنظر في العروض الموجهة إليه.

يذكر أن غياب الحبسي عن المنتخب العماني ليس حدثاً معتاداً، حيث اقتصرت الغيابات على مناسبات نادرة واضطرارية مثل أمم آسيا التي تعرض قبلها لإصابة مفاجئة.