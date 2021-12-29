استبعاد أفشة وضم صلاح .. قائمة مصر النهائية لكأس أمم إفريقيا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، قائمة الفراعنة النهائية التي ستخوض غمار منافسات كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021.

ما هي قائمة الفراعنة النهائية؟

القائمة شهدت استبعاد محمد مجدي "أفشة"؛ لاعب الأهلي، الذي خاض كأس العرب قطر 2021 مع المنتخب، فيما ضم زميله محمد شريف؛ مهاجم الأهلي.

وجاء القائمة كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي – محمد أبو جبل – محمد صبحي – محمود جاد.

في الدفاع: أكرم توفيق – عمر كمال – أحمد حجازي – محمود حمدي "الونش" – أيمن أشرف – أحمد فتوح – محمد عبد المنعم – محمود علاء.

في الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي – إمام عاشور – عبد الله السعيد – محمد النني – أحمد سيد "زيزو" – مهند لاشين.

في الهجوم: عمر مرموش – محمد شريف – مصطفى محمد – محمد صلاح – محمود حسن "تريزيجيه" – رمضان صبحي.

ما هي مواعيد مباريات مصر؟

أسفرت القرعة عن وقوع الفراعنة في المجموعة الرابعة رفقة منتخبات السودان، نيجيريا وغينيا بيساو.

ومن المقرر أن تفتتح مصر مشوارها بملاقاة نيجيريا في 11 من يناير المقبل، ثم غينيا بيساو يوم 15، ثم السودان في 19 من الشهر ذاته.

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