استاد القاهرة يكشف عدد المشجعين للأهلي والزمالك في نصف نهائي أبطال إفريقيا

الكاف يحدد مصير الجماهير في دوري أبطال إفريقيا

تحدث علي درويش رئيس هيئة استاد القاهرة الدولي، عن عدد الجماهير التي ستحضر نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في حالة موافقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وتقام مباريات نصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي والزمالك أمام الرجاء المغربي، في أكتوبر المقبل ضمن لقائي الإياب.

وقال درويش في تصريحات تلفزيونية: "في حالة موافقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، سنكون جاهزون لاستقبال الجماهير لحضور لقائي دوري الأبطال".

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وأضاف رئيس هيئة استاد القاهرة: "عدد الجماهير التي ستحضر اللقاء في حالة موافقة الكاف سيصل إلى 25 ألف مشجع كحد أقصى".

وستقام مباريات الذهاب في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 25 سبتمبر المقبل، في المغرب، والإياب سيكون يومي 2 و 3 أكتوبر المقبل بالقاهرة.

وحدد الاتحاد الإفريقي آلية تحديد ملعب النهائي، حيث في حالة تأهل الطرفين من مصر سيكون هناك، والعكس صحيح بالنسبة للأطراف المغربية، وفي حالة صعود طرف مصري وآخر مغربي سيكون الملعب محايد.