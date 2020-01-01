في افتتاح استاد الأهلي .. الخطيب: هذا لن ينسينا الحلم الأكبر

رئيس الأهلي يتحدث عن الحلم الأكبر

تحدث محمود الخطيب؛ رئيس النادي الأهلي المصري، في كلمته الافتتاحية لاستاد ناديه الجديد، عن حلمه وحلم الجماهير الأكبر، مؤكدًا أنه يعمل على تحقيقه.

مجلس الخطيب أعلن اليوم الأربعاء، في حفل ضخم عن افتتاح النادي الأهلي الجديد، بعدما حصل على حق الانتفاع بنادي السلام لمدة 25 عامًا بموجب عقد مع شركة "استادات".

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وقال الخطيب، خلال كلمته في الافتتاح: "نعيش أيام سعيدة – بفضل الله – منذ أسبوعين كان هناك افتتاح وتطوير لقناة الأهلي، شيء مبهر يليق بالنادي وجماهيره وأعضائه وكل من ينتمي له، واليوم هناك افتتاح جديد لاستاد الأهلي، الحلم الذي طالما حلمنا به، أن يكون هناك استاد خاص بالأهلي، وصلنا اليوم بالبداية، وهذا سيوفر الكثير من الاستقرار الفني للفريق".

وأضاف: "افتتاح اليوم هذا لا يعني أننا ننسى الحلم الأكبر ألا وهو بناء استاد للأهلي، لكننا لا نتحدث كثيرًا بل نعمل أكثر، ولن ننسى حلم الاستاد، وقريبًا سيتحقق".

يذكر أن الحفل شهد حضور العديد من نجوم النادي القدامى، وأعضاء مجلس الإدارة، بجانب سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة، بالإضافة إلى أشرف صبحي؛ وزير الشباب والرياضة، وزاهي حواس؛ وزير الدولة لشؤون الآثار الأسبق.