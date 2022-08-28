أزمة نيمار ومبابي؟ دوناروما: لا بد أن يتحد الفريق!

يبدو أن الأمور تتحسن بين الثنائي في باريس سان جيرمان

كشف الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما عن وجهة نظره فيما يخص الأزمة المتواجدة حاليًا بين زميليه كيليان مبابي ونيمار في فريق باريس سان جيرمان.

وكانت المشكلة قد تواجدت في مباراة الفريق العاصمي ضد مونبلييه بالجولة الثانية من بطولة الدوري الفرنسي.

ولذلك سئل دوناروما عن هذا الحدث في جزء مقتطف قد نشر من مقابلة أجراها مع "Prime Video" لم تذاع كلها بعد، حيث أوضح أنه "لا بد من توحيد الفريق الآن".

ماذا حدث في السابق؟

أهدر كيليان مبابي ضربة جزاء ضد فريق مونبلييه، وبعدها جاءت ركلة أخرى لكن هذه المرة سددها نيمار الذي أسكن الكرة بنجاح في الشباك.

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وبعد المباراة أعجب البرازيلي ببعض التغريدات التي تسخر من كيليان وتسديداته لركلات الجزاء فيما تمتدح نيمار بالطبع.

ومنها تغريدة تقول إن "المسدد الأول هو نيمار ومبابي عليه معرفة ذلك"، وبالتالي تواجدت الأزمة بين الثنائي.

ماذا قال دوناروما؟

قال الإيطالي بشكل ساخر وهو يضحك: "أخبرت كيليان ونيمار، إذا أرادوا، يمكنني أن أسدد أنا ضربة الجزاء".

ثم واصل: "لكن بجدية، هذه أشياء تحدث في فرق عظيمة، لا توجد مشكلة، وقد شوهد في المباراة الأخيرة ضد ليل، الفريق متحد، يتقدم ويساعد بعضهم البعض، كيليان ونيمار لاعبان مذهلان وذكيان".

واختتم: "لديهم علاقات جيدة جدًا. كان الشيء المهم هو تصحيح هذا الأمر وتوحيد الفريق مجددًا، يجب أن نسير في نفس الاتجاه لتحقيق أهدافنا، هذا هو الأهم".

جدير بالذكر أن فريق باريس سان جيرمان يواجه نادي موناكو الليلة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الفرنسي على ملعب حديقة الأمراء.