أزمة مع فرنسا وباب للتجديد مع باريس .. مبابي يثير الجدل بحقوق الصورة

مع عودة كيليان مبابي إلى منتخب فرنسا، تصدر نجم باريس سان جيرمان عناوين الأخبار مرة أخرى، لكن ليس بسبب انتقاله المحتمل إلى ريال مدريد، لكن بعد قرار عدم الانخراط في الفعاليات الدعائية التي خطط لها الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

واشتعلت الأمور بين مبابي والاتحاد الفرنسي، حيث كشفت الصحف الفرنسية أن نجم باريس سان جيرمان قرر عدم التوجه إلى الاجتماع مع الرعاة، وشرح اللاعب أسبابه إلى نويل لو جريت رئيس الاتحاد الفرنسي.

صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية كشفت أن مبابي لا يريد ربط نفسه بعلامات تجارية يمكن أن تثير الجدل، مثل شركات المراهنات أو مطاعم الوجبات السريعة والمشروبات الغازية.

وبدلًا من ذلك، لا يشعر مبابي بأي أزمة في الظهور إلى جانب علامات تجارية مثل شركات الاتصالات أو السيارات.

ماذا قال والد مبابي؟

ويلفريد مبابي، والد نجم باريس أكد أن الأمر ثانوي، ورفض التطرق بالتفصيل إلى ما حدث أثناء حضوره مباراة خيرية.

وقال حين سُئل عن الأمر: "جئت لأستمتع، أنا هنا للحديث عن المباراة التي خضناها، الباقي لا يقلقني أبدًا".

ويبدو أن مبابي يحتج على الإدارة الجماعية لحقوق الصورة في منتخب فرنسا، وحسب ممثليه فإن الأمر لا يعد تمردًا بأي حال من الأحوال.

وعلى ما يبدو فإن مبابي وممثليه يرغبون في تغيير اتفاقية حقوق الصورة المتفق عليها مع الاتحاد الفرنسي عام 2017.

ما هو رأي رئيس الاتحاد الفرنسي؟

واستبعد لو جريت تطبيق أي عقوبة على مبابي بسبب حدث غير مسبوق في تاريخ منتخب فرنسا.

وأكد رئيس الاتحاد الفرنسي أنه سيتم إرسال رسالة إلى اللاعب لتذكيره بالتزاماته، ويأمل في التوصل إلى اتفاق مع ممثلي اللاعب خلال الفترة المقبلة.

كيف تؤثر حقوق الصورة على مفاوضات مبابي مع باريس؟

وعلى صعيد متصل، يبدو أن هناك فصلًا جديدًا في مفاوضات مبابي مع باريس سان جيرمان.

وحسب شبكة "rmc" الفرنسية، يريد مبابي الحصول على نسبة أعلى من حقوق الصورة خلال مفاوضاته مع باريس سان جيرمان.

ويعد مبابي اللاعب الأكثر طلبًا بالنسبة إلى العلامات التجارية، وبالتالي يريد اللاعب الحصول على نسبة أكبر من حقوق الصورة.

ومع رغبة باريس في الإبقاء على مبابي، قد يرضخ النادي الفرنسي لقبول هذا الشرط من اللاعب، حيث تحاول إدارة باريس سان جيرمان جاهدة إقناع مبابي بالبقاء.

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