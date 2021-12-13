أزمة كورونا تتصاعد .. مانشستر يونايتد يغلق مقر التدريبات

أعلن نادي مانشستر يونايتد، اليوم الإثنين، غلق مجمع تدريبات الفريق الأول، بسبب تصاعد أزمة كورونا وظهور حالات مصابة بين الجهاز الفني واللاعبين.

وجاءت نتائج هؤلاء اللاعبين إيجابية لفيروس كورونا صباح الأحد فى كارينجتون، المدينة الرياضية لمانشستر يونايتد، فى حين كانت جميع النتائج سلبية قبل مباراة السبت أمام نورويتش سيتي.

ماذا جاء في بيان الفريق؟



وأصدر مانشستر يونايتد بيانًا عبر موقعه الرسمي، جاء فيه: "يمكن لمانشستر يونايتد أن يؤكد ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا بين أعضاء الجهاز الفني واللاعبين".



وأضاف: "تم اتخاذ قرار بغلق مجمع كارينجتون للتدريبات لمدة 24 ساعة، لتقليل مخاطر حدوث أي إصابة".



وتابع: "تم عزل الأفراد الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، وفقًا لبروتوكولات الدوري الإنجليزي الممتاز".



وأكمل: "نظرًا لإلغاء التدريب وتعطيل الفريق، ومع إعطاء الأولوية لصحة اللاعبين والموظفين، يناقش النادي مع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ما إذا كان من الآمن خوض مباراة يوم الثلاثاء أمام برينتفورد، أم لا".



وختم: "سيتم تأجيل سفر الفريق والموظفين إلى لندن، في انتظار نتيجة تلك المناقشة".

هل سيتم إلغاء المباراة؟

بحسب مصادر جول فإن قرار تأجيل المباراة ضد برينتفورد يوم الثلاثاء يقع على عاتق مجلس إدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يشار إلى أن الحالات الإيجابية في الدوري الإنجليزي الأسبوع الماضي بلغت 12 حالة، وهي أعلى نسبة منذ منتصف أغسطس، وسيتم الكشف عن الأرقام الجديدة للإصابات في الأيام السبعة الماضية هذا الإثنين.

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