حالة من عدم اليقين تسيطر على تشافي هيرنانديز، مدرب فريق برشلونة بخصوص حارس عرين البرسا في مباراة كأس ملك إسبانيا القادمة.

برشلونة ومنذ بداية الموسم يعاني على جميع المستويات والخطوط لكن مشكلة حارس المرمى تعد من أبرز المشاكل في الوقت الحالي.

وهو الأمر الذي سبب أزمة قرار من جانب تشافي الذي يستعد لمواجهة نارية أمام أتلتيك بيلباو لحساب منافسات الدور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا.

ماذا يحدث مع تشافي؟

نشرت صحيفة "أس" الإسبانية تقرير لها توضح فيه أزمة تشافي الحالية التي تتعلق بحارس مرمى الفريق أمام بيلباو الخميس القادم.

ومن المعروف أن الفرق تستعين بحراسهم غير أساسيين في البطولات الثانوية، لكن في حالة برشلونة فإن نيتو وضعه مقلق بعض الشيء في ظل رغبته في الرحيل عن صفوف النادي خلال سوق الانتقالات الشتوية.

رغبة المغادرة من نيتو ليست وليدة اللحظة بل أنه قد حاول بالفعل ترك صفوف الفريق خلال فترة المدرب السابق رونالد كومان، لكن إدارة البلوجرانا لم توافق على الأمر.

لذلك، يضع الأمر حملًا كبيرًا على كاهل تشافي الذي لا يمتلك سوى حارسين، شتيجن الذي لا يعيش أفضل أيامه ونيتو الذي يريد الرحيل في أسرع وقت.

ما هو الجديد بخصوص نيتو وبرشلونة؟

الحارس البرازيلي يمتلك عقدًا مع برشلونة حتى نهاية الموسم المقبل، لكنه يتمسك بالرحيل، على أمل الحصول على فرصة اللعب أساسيًا، وإثبات جدارته بالتواجد مع منتخب بلاده في مونديال قطر.

ويتمنى نيتو، الحصول على عرض من الدوري الإنجليزي أو الدوري الإيطالي، رغم ما تردد حول إمكانية عودته للعب في البرازيل، لكنه يرى أن الأولوية ستكون البقاء في أوروبا.

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