أزمة بين دي يونج ووكيله تأخر حسم قراره بالرحيل عن برشلونة!

أزمات بين دي يونج ووكيله تعرقل عملية اتخاذ القرار النهائي

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود خلافات بين متوسط ميدان برشلونة فرينكي دي يونج ووكيله بسبب الاختلاف حول البقاء في برشلونة أو الرحيل.

ويحاول الفريق الكتالوني الوصول إلى حل مع نجمه الهولندي في الفترة المقبلة وذلك بسبب أزمة الرواتب التي تمنع تسجيل اللاعبين الجدد.

وبحسب ما أوردته صحيفة "سبورت" فإن الخلاف المتواجد بين دي يونج ووكيله جاء بسبب وجهات النظر المختلفة حول ما سيفعله في سوق الانتقالات الحالي.

حيث يريد النجم الهولندي البقاء في برشلونة والاستمرار مع كتيبة تشافي للموسم المقبل خاصةً مع تحسين جودة النادي ومحاولات العودة للمنافسة على الألقاب.

لكن وكيله، علي دورسون، يريد من دي يونج أن يغادر إلى إنجلترا حيث يفكر مانشستر يونايتد في ضم اللاعب فيما دخل تشيلسي في الصفقة.

ومن الحلول المطروحة والتي صرح بها رئيس النادي جوان لابورتا، هي أن يبقى الهولندي في برشلونة لكن يخفض راتبه للاستمرار.

حيث يطمح النادي الكتالوني في حل أزمة الرواتب، في حين أن مغادرة دي يونج أو تخفيض راتبه قد يساعد في عملية تسجيل اللاعبين للموسم الجديد.

وكان برشلونة قد تعاقد هذا الموسم مع المهاجم روبرت ليفاندوفسكي ومتوسط الميدان فرانك كيسييه والمدافع جول كوندي ونجم تشيلسي أندرياس كريستنسن.

جدير بالذكر أن بداية موسم برشلونة ستكون يوم السبت القادم من خلال مواجهة رايو فاييكانو في ملعب كامب نو، ويتطلع دي يونج لمساعدة الفريق في حصد الألقاب هذا الموسم.