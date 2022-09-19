أزمات مبابي مستمرة .. نجم باريس رفض التواجد في الصورة الجماعية لفرنسا

معركة حقوق صور مبابي تفسد الصورة الجماعية لمنتخب فرنسا

تتواصل معركة حقوق صورة كيليان مبابي مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم حيث رفض نجم باريس سان جيرمان المشاركة في جلسة التصوير الخاصة بمنتخب الديوك الفرنسية والمقرر عقدها غدًا، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وفي وقتٍ سابق أوضح دلفين فيرهايدن محامي مبابي حقيقة الخلافات التي تجمع موكله مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم والخاصة بظهوره وحقوقه التجارية مع منتخب فرنسا.

مبابي أثار الجدل مؤخرًا بامتناعه عن حضور الفعاليات التجارية والإعلانية الخاصة بالمنتخب الفرنسي اعتراضًا منه على اتفاقية حقوق الصورة وأمور أخرى تخص هذا الملف.

ماذا حدث؟

وطلب ممثلو اللاعب الفرنسي تعديل الاتفاقية بشكل دوري كل أربع سنوات، وهو ما رفضه نويل لو جريت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

فيرهايدن صرح خلال حوار مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن اتفاقية الاتحاد الفرنسي لكرة القدم مع مبابي حول حقوق الصورة "عفا عنها الزمن"، مشيرًا إلى أنه يجب التوصل لاتفاق جديد يحمي حقوق ورغبات موكله.

"حسب تلك الاتفاقية، فإن مبابي خاضع لها منذ عامه ال18 وسيبقى كذلك حتى يبلغ الـ40 ربما، تلك المدة الطويلة ليست منطقية أبدًا".

الجدير بالذكر أن منتخب فرنسا يستعد لخوض مباراتين ضد النمسا والدنمارك، يومي 22 و25 سبتمبر الجاري، في الجولتين الخامسة والسادسة من دوري الأمم الأوروبية 2022.