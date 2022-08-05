إريك تين هاج "سعيد" برونالدو.. و"متفاجئ" من دي يونج!

الهولندي يريد تلطيف الأجواء مع صاروخ ماديرا

في أول مؤتمر صحفي قبل مباراة بالدوري الإنجليزي مع مانشستر يونايتد، تحدث المدرب الهولندي إريك تين هاج عن العديد من الملفات الخاصة بالشياطين الحمر قبل انطلاقة موسم مثير.

وقال تين هاج في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة برايتون الأحد: "سعيد بالفريق الحالي الموجود لدينا، سعيد بالتشكيلة المتوفرة لدينا، ولا نريد بشكل عاجل أي إضافات جديدة".

وأردف: "كل ما نريده هو اللاعبون المناسبون، هذا ما نسعى له، وهذا ما نحتاج أن ندعمه في مانشستر يونايتد".

وأضاف تين هاج عن موقف البرتغالي كريستيانو رونالدو خصوصًا بعد مغادرة مباراة رايو فاييكانو الودية من الملعب: "العديد من الملعب غادروا الملعب ولكن الأنظار فقط مسلطة على كريستيانو، يسعدني أن لدي مهاجمًا كبيرًا، سعيد بوجوده في فريقي، وهو يعمل بجد واجتهاد".

وكان تين هاج قد خرج قبل أيام لينتقد سلوك رونالدو بمغادرة الملعب، قائلًا إنه "غير مقبول ولن يمر مرور الكرام".

وبالعودة للمؤتمر الصحفي، فقد تحدث تين هاج عن لاعب برشلونة فرينكي دي يونج الذي يعد أبرز أهداف مانشستر يونايتد في الميركاتو فقال: "فوجئت ببعض الأخبار عن دي يونج بشكل عام، أنا لا أستطيع أن أتحدث عن لاعب ليس موجودًا في قائمة مانشستر يونايتد".

ويطمح يونايتد لبدء الموسم بشكل قوي بالفوز على برايتون والسير قدمًا لتحقيق نتيجة أفضل من الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي الذي احتل فيه الشياطين الحمر المركز السادس بشكل مخيب لآمال جماهيرهم.