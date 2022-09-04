"أريد تصرفات سليمة" .. جالتييه يوضح أسباب جلوس نيمار على الدكة

كريستوف جالتييه المدير الفني لباريس سان جيرمان يوضح أسباب بقاء نيمار على دكة البدلاء ضد نانت.

أكد كريستوف جالتييه المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان على أهمية البرازيلي نيمار دا سيلفا بالنسبة لفريقه في الفترة المقبلة.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها عقب مباراة نانت وأوضح خلالها أسباب عدم الدفع به أساسيًا في المواجهة، وتطرق للحديث عن كيفية تعامل النجوم مع البقاء على مقاعد البدلاء.

وقال جالتييه: لقد لعبنا كثيرًا، أولًا كل ثلاثة أيام وبعد ذلك كل أربعة أيام، الجميع يفهم إنهم لن يستطيعوا اللعب 95 دقيقة في كل مباراة".

وأضاف: "لقد تحدثت عن هذا الأمر مرتين، الأولى كانت مع كل لاعب، والثانية مع المجموعة ككل، وأخبرتهم إنه لا بأس أن يحدث ذلك، وأن عليهم التصرف بأسلوب سليم عندما يحدث هذا".

وكان باريس سان جيرمان قد حقق الفوز بثلاثة أهداف نظيفة على حساب نانت في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة السادسة من الدوري الفرنسي.

وسجل أول هدفين للفريق العاصمي كيليان مبابي بصناعة الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي خاض المباراة أساسيًا، وأضاف نونو ميندش الهدف الثالث.

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان يحتل في الوقت الحالي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 16 نقطة وهو نفس رصيد مارسيليا صاحب المركز الثاني بفارق الأهداف للنادي العاصمي.