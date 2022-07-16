أرنولد سعيد بالعودة للعب بجوار صلاح بعد "العطلة الطويلة"!

ترنت ألكساندر أرنولد لا يمل من اللعب بجوار المصري!

أعرب ترنت ألكساندر أرنولد لاعب فريق ليفربول عن سعادته بالعودة للعب من جديد بجوار المصري محمد صلاح.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح الموقع الرسمي لليفربول عقب التغلب وديًا على كريستال بالاس.

وقال أرنولد: "بكل وضوح أنا وصلاح كنا على تواصل رائع في الهدف الثاني، كنا نستمتع باللعب معًا من جديد".

وأردف: "استعدنا الربط بيننا في الملعب بشكل سريع بالرغم من أننا أمضينا فترة عطلة طويلة بعض الشيء".

وأكمل: "كان من الرائع أن نجتمع من جديد مع الجميع، ومن الجيد أن أصنع هدفًا وأن نحقق الفوز، هذا هو الأمر الأهم".

صلاح كان قد أنهى الموسم الماضي في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي، وحقق الحذاء الذهبي مناصفة مع الكوري سون هيونج مين.

جدير بالذكر أن ليفربول يفتتح الموسم في شهر أغسطس بمباراة في غاية الصعوبة ضد مانشستر سيتي في الدرع الخيرية.