آرنولد: أريد مكانة صلاح، وقد نتقاسم الجائزة سويًا!

أكد اللاعب ترنت ألكساندر آرنولد نجم دفاع ليفربول على أمله بالحصول على مكانة النجم المصري محمد صلاح الحالية كأكثر من صنع في الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها للموقع الرسمي للفريق، وأكد خلالها على رغبته في أن يكون أكثر من صنع الأهداف، وتمنيه فوز صلاح بجائزة الحذاء الذهبي.

وقال آرنولد: "سأكون كاذبًا لو قلت أنني لا أريد أن أكون الأكثر صناعة للأهداف، لا أعرف شعور صلاح حيال ذلك".

وأضاف: "ربما أرغب في الحصول على صناعة واحدة فقط ووقتها نستطيع أن نتقاسم الجائزة سويًا، ستكون لحظة جيدة بالنسبة لنا".

وأردف: "لقد عملنا بشكل قوي سويًا من أجل تلك اللحظة، وعلاقتنا نمت كثيرًا خارج وداخل الملعب، وأصبحنا أقرب".

وأكمل: "أتمنى أن يحقق الفوز بجائزة الحذاء الذهبي، وأعتقد أن سباق أكثر من صنع محصور بيني وبينه، دعونا نرى ما الذي سيحدث".

جدير بالذكر أن صلاح يتفوق في سباق هداف الدوري الإنجليزي على سون هيونج مين نجم توتنهام بفارق هدف وحيد في الصدارة.