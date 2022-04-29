أرقام مخيبة في ثاني أسوأ المواسم.. ليونيل ميسي محبِط ضد ستراسبورج

يستمر الأرجنتيني ليونيل في عدم التوهج مع باريس سان جيرمان على عكس ما توقعته الجماهير الباريسية حين أتى مطلع الموسم.

البرغوث الأرجنتيني لا يزال يبحث عن نفسه في فريق العاصمة الفرنسية، مر موسم كامل ويبدو أن برشلونة لا يزال في قلبه وأن تجاوز صدمة رحيله عن الفريق الذي قضى فيه كل عمره قبل الذهاب إلى باريس سان جيرمان لم يحدث بسهولة.

آخر حلقات هذا المستوى كانت مباراة ستراسبورج وباريس سان جيرمان، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 3-3.

لم يسجل ميسي أو يصنع أمام ستراسبورج رغم تسجيل فريقه الذي ضمن الحصول على لقب الدوري الفرنسي 3 أهداف كاملة.

دعونا نستعرض سويًا أرقام ليونيل ميسي أمام ستراسبورج في المباراة التي انتهت بثلاثية لكل فريق..

مرر ميسي الكرة خلال المباراة 41 مرة بنسبة دقة 82.9% منها 3 تمريرات طويلة و38 تمريرة قصيرة، لم يفز بأي التحام من 5 التحامات دخلها خلال المباراة.

ويعد هذا الموسم 2021-2022 ثاني أسوأ المواسم تهديفيًا بالنسبة لليونيل ميسي منذ لعبه كرة القدم بعد موسم 2003-2004 الأول له مع برشلونة، والذي سجل فيه هدفًا واحدًا في 7 مباريات خاضها ميسي مع باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي.

لكن موسم 2021-2022 لعب فيه ميسي 22 مباراة في الدوري الإسباني مع برشلونة وسجل 4 أهداف فحسب.

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