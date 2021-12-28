آرسنال يعيد كين على رادار مانشستر سيتي من جديد

أفادت تقارير صحفية، إلى عودة هاري كين، مهاجم توتنهام، على رادار مانشستر سيتي، للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم هجوم الفريق.

ويسعى مانشستر سيتي، للتعاقد مع مهاجم صريح لتعويض رحيل، سيرخيو أجويرو، الذي انضم إلى برشلونة في الصيف الماضي، قبل أن يعلن اعتزاله قبل أسابيع.

وارتبط كين بالانضمام إلى مانشستر سيتي، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، عقب بطولة كأس الأمم الأوروبية، ولكنه قرر في النهاية الاستمرار مع توتنهام.

ما آخر التطورات في مفاوضات مانشستر سيتي مع كين؟

بحسب ما ذكرته شبكة "يوروسبورت" فإن المهاجم صاحب الـ 28 عامًا، عاد إلى دائرة اهتمام مانشستر سيتي، تمهيدًا للتعاقد معه في الصيف المقبل، بعد اقتراب توتنهام من التعاقد مع دوشان فلاهوفيتش مهاجم فيورنتينا.

المهاجم الصربي ارتبط بالرحيل عن صفوف فريقه، ودخل آرسنال وتوتنهام في سباق للتعاقد معه، إلا أن فلاهوفيتش يفضل الانضمام إلى سبيرز.

ووفقًأ لما ذكرته "يوروسبورت"، فإن انضمام فلاهوفيتش إلى توتنهام سيعجل من رحيل هاري كين وانضمامه إلى صفوف مانشستر سيتي، خاصة في ظل إعجاب بيب جوارديولا بقدرات اللاعب ورغبته في التعاقد معه.

ماذا قدم هاري كين هذا الموسم؟

عانى المهاجم الإنجليزي من انخفاض ملحوظ في المستوى، ولم يقدم المطلوب منه في النصف الأول من الموسم، ولكنه بدأ مؤخرًا في استعادة جزء من مستواه المعهود.

وشارك كين حتى الآن مع توتنهام في هذا الموسم في 24 مباراة بكافة المسابقات، نجح خلالها في تسجيل 11 هدفًا وصنع هدفين.