نشرة جول | التحقيق مع أوباميانج وإصابة كبيرة للاعب أتلتيكو مدريد

تعرف على أهم أخبار كرة القدم حول العالم ليوم الثلاثاء الموافق 16 من فبراير 2021

التحقيق مع أوباميانج

أعلن نادي آرسنال عبر أحد متحدثيه الرسميين أن النادي بصدد فتح تحقيق مع المهاجم بيير إيميريك أوباميانج، بسبب خرقه قواعد العزل الصحي عبر إدخال فنان الوشوم الخاص به إلى "الفقاعة الصحية" للنادي.

وكُشف أمر "اوبا" بعد أن نشر فنان الوشوم فيديو خاص عبر حسابه لقيامه بوشم حديث على يد اللاعب، في حين أنه صرّح أن هذا الفيديو قديم ليُبعد الاتهامات عن اللاعب.

سيميوني يخسر خيمينيز

قبل أسبوع على مواجهة تشيلسي (23 فبراير) في دوري الابطال تعرّض مدافع أتلتيكو مدريد خوسيه ماريا خيمينيز لإصابة جديدة ستحرمه المشاركة لـ3 أسابيع.

وكان خيمينيز عانى كثيراً مع الإصابات العضلية هذا الموسم لكن من المقرر ان يكون متاحاً لكتيبة سيميوني في مرحلة الإياب.

كيل من المديح من توخيل بحق كوفاسيتش

يبدو أن ماتيو كوفاسيتش حاز على اعجاب المدرب توماس توخيل سريعاً جداً، إذ صرّح الأخير أنه "معجب جداً باصرار اللاعب وجديته في التمارين".

وقال توخيل: "ممكن أن أوقظه في الثالثة فجراً وسيكون في مقر التدريبات بعد ربع ساعة، هو مدهش حقاً".

وشارك كوفاسيتش في جميع المباريات -5- تحت قيادة توخيل حتى الآن.

إعجاب كبير بـ"جدية" أوزيل مع فنربخشه

اغدقت الصحافة التركية المديح على مسعود أوزيل بعد مشاركته للمرة الأولى لـ80 دقيقة مع ناديه فنربخشه ومساهمته في تحقيق الانتصار على فاتح كاراجومروك.

وكانت صفة "الكسل" تلازم أوزيل في المواسم الأخيرة من قبل الصحافة الإنكليزية التي اتهمته مراراً بـ"قلة الاهتمام"، الأمر الذي يبدو أنه انعكس تماماً مع ناديه الجديد.