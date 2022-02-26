آرسنال يتحرك من أجل ضم بديل هالاند في برشلونة

دخل نادي آرسنال في سباق ضم مهاجم ريال سوسييداد أليكساندر إيزاك مع برشلونة خلال سوق الانتقالات المقبلة.

برشلونة وضع اسم أليكساندر إيزاك كحل بديل في حالة فشل الوصول إلى المهاجم النرويجي العملاق إرلينج هالاند في الصيف.

آرسنال يبدو أنه أظهر اهتمامه باللاعب مؤخرًا وتحرك بالفعل من أجل الظفر بخدماته من أمام مساعي النادي الكتالوني.

ما الجديد؟

كان إيزاك موجودًا على رادار العديد من الأندية الأوروبية الكبرى مثل ريال مدريد، وذلك بعد أن قضى فترة جيدة مع ريال سوسييداد أثبت فيها جدارته وقدرته على الانفجار مع أي ناد.

صحيفة "سبورت" الكتالونية كشفت أن نادي آرسنال اتصل بوكيل أعمال اللاعب لإبلاغه باهتمامهم بالتوقيع معه، ولكن مع تخفيض قيمة الشرط الجزائي الموجود في عقده مع سوسييداد والبالغ 80 مليون يورو.

من هو الأقرب للتوقيع مع إيزاك؟

برشلونة كان قد حاول بالفعل إجراء مفاوضات مع وكلاء أعماله في الصيف الماضي ولكن في النهاية لم يتم التوقيع معه بسبب المشاكل المالية لنادي البلوجرانا.

لا جديد منذ تلك اللحظة من جانب الكتالوني، تم تعليق الاتصالات انتظارًا لقرار هالاند النهائي في شهر مارس.

أما من ناحية أخرى فإن آرسنال يريد أن يستقدم مهاجم جديد في ظل رحيل أوباميانج إلى البارسا في يناير ورحيل الفرنسي لاكازيت الوشيك في يونيو القادم، ويتمنى الوصول لاتفاق حول الظفر بخدمات السويدي.

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