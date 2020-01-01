سواريس يقترب من أرسنال

هل وجد الجانرز بديل كوزاوا؟

يخطط نادي أرسنال الإنجليزي لإتمام التعاقد مع سيدريك سواريس من ساوثامبتون قبل أيام من غلق سوق الانتقالات الشتوية.

أرسنال حاول التعاقد مع لايفن كورزاوا من باريس سان جيرمان ولكن الصفقة لم تتم ليتجه إلى جلب سيدريك.

وذكرت شبكة "سكاي سبورت" البريطانية أنّ إدارة المدفعجية ترغب في حسم صفقة ظهير قبل غلق سوق الانتقالات الشتوية وتستغل انتهاء عقد البرتغالي مع القديسين في الصيف المقبل.

وبحسب تقارير صحفية، فإن أرسنال مستعد لدفع 5 ملايين إسترليني خلال يناير الجاري لضم اللاعب، ويحاول الجانرز الإسراع في العملية بسبب اقتراب غلق سوق الانتقالات.

أرسنال جلب بابلو ماري من صفوف فلامنجو البرازيلي على سبيل الإعارة لحل أزمة قلوب دفاع الفريق ليكون دعمًا لأزمات الفريق في ظل تراجع مستوى ديفيد لويز وشكوردان موستافي.

جدير بالذكر أنّ أرسنال يحتل المركز العاشر برصيد 30 نقطة ويبتعد عن المركز المؤهل للدوري الأوروبي بفارق 4 نقاط والمراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا بواقع 10 نقاط.

الجانرز سجل 32 هدفًا واستقبل 34 مما تسبب في فقدانه العديد من النقاط خلال الدوري الإنجليزي.