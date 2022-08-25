ارحل ولا نريد مالًا.. ريال مدريد يسابق الزمن للتخلص من ماريانو!

المهاجم الدومينيكاني يرفض الإجبار

يسابق ريال مدريد الزمن للتخلص من مهاجمه الدومينيكاني ماريانو دياز، في الوقت الذي يرفض فيه المهاجم أي اقتراحات للرحيل.

وفقًا لصحيفة "ماركا" المقربة من البيت المدريدي، فإن مسؤولي النادي الملكي طالبوا اللاعب ووكلاءه بالبحث عن حل للرحيل من صفوف الفريق، ورفعوا قائمة التنازلات إلى درجة غير مسبوقة.

قائمة التنازلات تلك وصلت إلى أنهم عرضوا عدم دفع أي مبلغ مالي لريال مدريد نظير رحيل ماريانو، المرينجي يريد الرحيل فحسب للمهاجم الذي خرج تمامًا من خطط الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

لكن يتمسك المهاجم الذي عاد إلى ريال مدريد في 2019 ليكون بديلًا لكريم بنزيما، ومعوضًا في خط الهجوم لرحيل كريستيانو رونالدو، بالبقاء بين صفوف قلعة سانتياجو برنابيو.

لقد رفض الصيف الماضي الإعارة إلى رايو فاييكانو وتمسك بالاستمرار في الريال، وفي هذا الميركاتو خاطبت العديد من أندية الدوري الإسباني ريال مدريد من أجل تسهيل انضمام ماريانو ولكن المهاجم الدومينيكاني لم يقل: "نعم" لأي من هذه العروض.

وصل عرض من الدوري التركي قبل أسابيع ولكن تم رفضه من قبل ماريانو، نظير عدم الحصول على نصف راتبه الحالي مع ريال مدريد.

مع تبقي عام واحد في عقده، كان ريال مدريد يأمل في تحصيل أي مقابل مادي نظير رحيله، ولكن يبدو الآن أن المرينجي ألقى هذا الخيار أرضًا.